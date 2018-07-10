Торговый центр райпо горел в Быховском районе

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговый центр товаров повседневного спроса горел в деревне Селец Быховского района, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС

ЧП произошло утром 9 июля. Пожаром в одноэтажном блочном здании 1950 года постройки повреждены две холодильные витрины, закопчены стены, потолок, торговое оборудование и товар.

Никто не пострадал. Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-