Торговый центр райпо горел в Быховском районе

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговый центр товаров повседневного спроса горел в деревне Селец Быховского района, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС
ЧП произошло утром 9 июля. Пожаром в одноэтажном блочном здании 1950 года постройки повреждены две холодильные витрины, закопчены стены, потолок, торговое оборудование и товар.
Никто не пострадал. Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
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