10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе в поле горел пресс-подборщик, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел днем 9 июля возле деревни Лозки Негневичского сельсовета. Огнем повреждена задняя часть машины. Специалисты полагают, что причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Также в Гродненской области за минувшие сутки при проведении огневых работ произошло возгорание в здании гаража на территории механического двора в деревне Ходилони Щучинского района, повреждена кровля на площади 1 кв.м.

Зарегистрирован один лесной пожар на площади 0,2 га в Дятловском районе. С начала года всего в регионе отмечалось 179 случаев загораний сухой растительности на общей площади 66,7 га, 36 лесных пожаров на общей площади 66,3 га.-0-