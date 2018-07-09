В Минске на остановке загорелся трамвай

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в трамвае сегодня днем произошло возгорание, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Инцидент произошел в районе улицы Машерова, 1. "Сообщение поступило в 15.20, спасатели ликвидировали пожар в 15.25. По предварительным данным, возгорание произошло во время остановки. Никто не пострадал", - проинформировала Ольга Мельченко. Возгорание произошло на крыше трамвая - возле токоприемника.

Причина возгорания устанавливается.-0-