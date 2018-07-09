В Минске на остановке загорелся трамвай

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 июля 2018, Пн
+22°C
Переменная облачность EUR 2.3263
USD 1.9772
RUB 3.1469
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: связь народов Беларуси, России и Украины всегда будет выше политических интересов и амбиций
Президент
Правительство удовлетворено ходом работ в индустриальном парке "Великий камень" - Калинин
Экономика
Мясникович на встрече с турецким коллегой обсудил развитие межпарламентского сотрудничества
Политика
Уже завтра в 18.20 "Евроопт" разыграет 56-ю квартиру в Минске, сразу пять автомобилей и денежные призы! Главного счастливчика определит Наталья Цилинская!
Общество
Около 24 тыс. семей получили безналичные жилищные субсидии в I полугодии 2018 года
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Определился победитель главного в Беларуси корпоративного турнира по мини-футболу
17:30 Спорт
Минчан приглашают обсудить застройку территории рынка "Лебяжий"
17:23 Регионы
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку
17:19 В мире
Более 30% взрослого населения Беларуси страдает от сердечно-сосудистых заболеваний
17:15 Общество
Эрдоган принес присягу в качестве президента Турции
17:15 В мире
Беларусь предлагает Сербии перейти от торговли к инвестиционному и научно-техническому сотрудничеству
17:13 Экономика
Дапкюнас обсудил со спецпосланником главы МИД Японии реформирование Совбеза ООН
17:08 Политика
Уставный фонд Банка развития Беларуси увеличат на Br245 млн
17:08 Президент
Белорусские папы сразятся за итальянского "репетитора" по футболу для детей
17:01 Спорт
Белорусские баскетболистки (U-20) одержали вторую победу на чемпионате Европы в дивизионе В
16:56 Спорт
Новые дома в Англии будут оснащать зарядными устройствами для электромобилей
16:47 Технологии
В Италии умерла самая пожилая женщина Европы
16:43 Калейдоскоп
Беларусбанк открыл современное отделение в "Великом камне"
16:42 Экономика
Все крупные межрайонные центры в ближайшие 2-3 года оснастят ангиографами - Минздрав
16:39 Общество
Купание ограничено или приостановлено на 14 минских пляжах
16:32 Регионы
Количество погибших из-за ливней в Японии достигло 120 человек
16:07 В мире
Лучших лесорубов определили в Беларуси
15:59 Общество
Презентованная на "Славянском базаре" скульптура Осипа Цадкина останется в Витебске
15:53 Культура
В Минске на остановке загорелся трамвай
15:44 Происшествия
Сезон охоты на бекаса открывается в Беларуси с 14 июля
15:41 Общество
Все новости
Темы
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Уборочная кампания Уборочная кампания
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Минске на остановке загорелся трамвай

Происшествия 09.07.2018 | 15:44
Фото Минского городского управления МЧС
Фото Минского городского управления МЧС

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в трамвае сегодня днем произошло возгорание, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Инцидент произошел в районе улицы Машерова, 1. "Сообщение поступило в 15.20, спасатели ликвидировали пожар в 15.25. По предварительным данным, возгорание произошло во время остановки. Никто не пострадал", - проинформировала Ольга Мельченко. Возгорание произошло на крыше трамвая - возле токоприемника.

Причина возгорания устанавливается.-0-

﻿
Теги
Минск, МЧС, пожар, транспорт
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3263 BYN 2.323 BYN 2.33 BYN
USD
1.9772 BYN 1.975 BYN 1.98 BYN
RUB
3.1469 BYN 3.135 BYN 3.155 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Выступление Лукашенко на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей")
Все видео

Фотоновости

Восемь детей спасены из пещеры в Таиланде
Все фото

Инфографика

"Безлимитище" для гостей Беларуси"  
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время церемонии В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран - Лукашенко
Уставный фонд Банка развития Беларуси увеличат на Br245 млн
Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко
Политика
Во время встречи Мясникович на встрече с турецким коллегой обсудил развитие межпарламентского сотрудничества
Дапкюнас обсудил со спецпосланником главы МИД Японии реформирование Совбеза ООН
Макей отмечает позитивные тенденции на внешнеэкономическом направлении
Экономика
В "Великом камне" открыли строительный городок для подрядных организаций
Беларусь предлагает Сербии перейти от торговли к инвестиционному и научно-техническому сотрудничеству
Беларусбанк открыл современное отделение в "Великом камне"
Общество
Фото из архива Около 24 тыс. семей получили безналичные жилищные субсидии в I полугодии 2018 года
Более 30% взрослого населения Беларуси страдает от сердечно-сосудистых заболеваний
Все крупные межрайонные центры в ближайшие 2-3 года оснастят ангиографами - Минздрав
Регионы
Строители приступят к возведению социального жилого дома с помощью Китая в августе
Минчан приглашают обсудить застройку территории рынка "Лебяжий"
Купание ограничено или приостановлено на 14 минских пляжах
Спорт
Александра Саснович. Фото Белорусской теннисной федерации Александра Саснович уступила Елене Остапенко в 1/8 финала Уимблдона
Определился победитель главного в Беларуси корпоративного турнира по мини-футболу
Белорусские папы сразятся за итальянского "репетитора" по футболу для детей
Технологии
БЕЛТА теперь в Viber и Telegram
Новые дома в Англии будут оснащать зарядными устройствами для электромобилей
Дзюба стал самым популярным в соцсетях игроком матча Россия - Хорватия
Культура
Директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", генеральный директор Центра культуры "Витебск" Александр Сидоренко, искусствовед, куратор корпоративной коллекции Белгазпромбанка Александр Зименко и директор Музея истории Витебско Презентованная на "Славянском базаре" скульптура Осипа Цадкина останется в Витебске
Почти 1,9 тыс. человек аккредитовались на "Славянский базар в Витебске"
Реквизит со съемок фильмов Пташука будет представлен в Президентской библиотеке
В мире
Спасатели транспортируют одного из эвакуированных. Фото Синьхуа - БЕЛТА Восемь детей спасены из пещеры в Таиланде
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку
Эрдоган принес присягу в качестве президента Турции
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля
В Италии умерла самая пожилая женщина Европы
Самое долгое лунное затмение XXI века пройдет в конце июля
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Герой. НАШЕГО времени
Чудеса Старого Села
Мир балета глазами мэтра
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия