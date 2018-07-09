В Минске на остановке загорелся трамвай

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в трамвае сегодня днем произошло возгорание, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
Инцидент произошел в районе улицы Машерова, 1. "Сообщение поступило в 15.20, спасатели ликвидировали пожар в 15.25. По предварительным данным, возгорание произошло во время остановки. Никто не пострадал", - проинформировала Ольга Мельченко. Возгорание произошло на крыше трамвая - возле токоприемника.
Причина возгорания устанавливается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3263 BYN
|2.323 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9772 BYN
|1.975 BYN
|1.98 BYN
|RUB
|3.1469 BYN
|3.135 BYN
|3.155 BYN