Тракторист глусского сельхозпредприятия похитил более 1,2 тыс. л дизтоплива

27 апреля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Более 1,2 тыс. л окрашенного дизельного топлива обнаружили сотрудники Глусского РОВД у местного жителя, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела УБЭП УВД облисполкома Андрей Харкевич.
Пропажа обнаружена и изъята сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и ГАИ Глусского РОВД при осмотре хозяйственной постройки на территории домовладения местного жителя 1956 года рождения.
Предварительно установлено, что, работая трактористом в ОАО "Глусский РАПТС", мужчина похищал топливо с сельхозпредприятия несколько лет.
Проводится проверка, по результатам которой в отношении тракториста может быть возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ст.211 УК (присвоение или растрата). Ему грозит ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.-0-
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