2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Тракторист с 5,4 промилле алкоголя задержан в Ляховичском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 1 ноября. Около 16 часов в дежурную часть Ляховичского РОВД очевидец сообщил, что в агрогородке Дарево водитель трактора МТЗ наехал на деревянный забор, после чего направился в сторону райцентра. Экипажи сотрудников ГАИ незамедлительно выбыли на место происшествия. Милиционеры обнаружили трактор на автодороге Барановичи - Ляховичи. Водитель проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. При этом он неоднократно выезжал на встречную полосу, тем самым создавая реальную угрозу безопасности дорожного движения. На перекрестке один из служебных автомобилей ГАИ преградил путь сельхозтехнике, тем самым вынудив водителя остановиться.

Тракторист закрылся в кабине и отказывался выходить. Через некоторое время он все же вышел из кабины и попытался скрыться, но был задержан инспектором. Мужчина был изрядно пьян, при этом вел себя агрессивно и оказывал неповиновение сотрудникам Госавтоинспекции. Его задержали и доставили в Ляховичский РОВД для прохождения медицинского освидетельствования, которое показало содержание 5,4 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя - жителя Ляховичей 1964 года рождения - составлено семь административных материалов. Трактор принадлежит одной из организаций района.-0-