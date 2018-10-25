25 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно заключили под стражу водителя, устроившего пьяное ДТП с пострадавшими. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Авария произошла 9 сентября неподалеку от агрогородка Вертелишки Гродненского района. Автомобиль "Ауди" под управлением 45-летнего гродненца вылетел в кювет. В аварии пострадала 26-летняя пассажирка. Водитель и еще одна женщина-пассажир повреждений не получили. Содержание алкоголя в крови мужчины превысило 1,8 промилле.

Установлено, что водитель до аварии распивал спиртное с потерпевшей и ее родственниками. Женщина выступила инициатором поездки, в дорогу она отправилась с матерью. "Обе женщины также находились в нетрезвом виде. Причем в момент прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы мать женщины спала в разбитой машине", - рассказал Сергей Шершеневич.

Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения человеку (ч. 4 ст. 317 УК). В качестве меры пресечения подозреваемому избрано заключение под стражу.

Сообщается, что мужчина ранее не был судим. Однако в 2011 году он привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.-0-