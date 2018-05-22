Травмированного лосенка спасли в Малоритском районе

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе спасли травмированного лосенка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Никитюк.

Случай произошел на территории Великоритского сельского Совета вблизи одного из садоводческих товариществ. Днем 19 мая лосенка видели вместе с лосихой. Под вечер детеныш вышел к населенному пункту уже один. У него была травмирована нога, поэтому местный житель решил на время приютить животное.

"В понедельник на место выехала комиссия, лосенка осмотрел ветеринар. Выяснилось, что у него сломана нога. Было принято решение отправить животное в Беловежскую пущу для операции и ухода. Вероятно, лосенок там останется насовсем. Как показывает практика, после контакта с людьми детеныши диких животных в естественной среде не приживаются", - отметил Анатолий Никитюк. Он добавил, что лосенку примерно неделя от роду.

Специалист подчеркнул, что людям не стоит контактировать с травмированными дикими животными. Наиболее верное решение - сообщить об этом ответственным службам. Тогда будет шанс вернуть зверя в природу.-0-