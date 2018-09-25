25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трехлетний ребенок погиб на пожаре в Рогачевском районе. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла сегодня утром в деревне Юдичи. "В 07.55 спасатели Рогачевского районного подразделения по ЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Школьной", - рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

По прибытии к месту вызова первых подразделений наблюдалось открытое горение деревянного дома. На полу в углу горящей жилой комнаты работники МЧС обнаружили труп мальчика 2014 года рождения.

По предварительной информации, в доме проживала семья, в которой воспитывали четырех детей 2009, 2010, 2011 и 2014 годов рождения. По словам Марии Клезович, предположительно, в момент возникновения пожара отец находился на работе, мать повела трех старших в школу. Младший ребенок остался в доме один.

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем уничтожены кровля и потолочное перекрытие дома, повреждены стены и имущество в доме.

Причина пожара устанавливается. Осмотр места происшествия проводит следственно-оперативная группа. Рогачевский РОСК проводит проверку по факту гибели ребенка.-0-