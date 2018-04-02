Труп молодого мужчины нашли на кладбище в Витебском районе

2 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Труп мужчины обнаружен на кладбище в Витебском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Выяснилось, что мертвым на кладбище возле деревни Куковячино 1 апреля нашли 33-летнего жителя областного центра. Видимых признаков насильственной смерти на теле нет.
У мужчины была семья - жена и маленький ребенок. Известно, что в последнее время он выпивал, нигде не работал и периодически пропадал из дома на несколько дней. В деревне Якуши (недалеко от Куковячино) находится пустующий дом его родителей, а на кладбище, где обнаружили тело, похоронены родственники витебчанина.
По факту проводится проверка.-0-
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