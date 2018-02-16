Три человека пострадали в ДТП на трассе М1 в Брестском районе

16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла 15 февраля около 22.30 на трассе М1 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, автомобилем "Ауди А4" управлял нетрезвый 23-летний житель деревни Тельмы. Молодой человек двигался в сторону областного центра. На одном из перекрестков вблизи Бреста он столкнулся с попутным автомобилем "Тойота Ярис", за рулем которого находился 33-летний брестчанин.

В результате дорожно-транспортного происшествия серьезно пострадали водитель "Ауди" и два его пассажира (55-летний мужчина и 26-летняя женщина). С различными травмами они госпитализированы в Брестскую центральную городскую больницу.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.-0-