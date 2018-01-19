19 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в столкновении трех машин на трассе Минск-Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Серьезная авария произошла сегодня на трассе М6 Минск-Гродно неподалеку от деревни Дуды Ивьевского района. Здесь столкнулись три автомобиля - "Опель", "Ситроен" и ВАЗ.
"Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, водитель "Опеля", отвлекшись, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении "Ситроеном". Последний вынесло на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ", - рассказали в ГАИ.
В результате аварии с травмами госпитализированы водитель "Ситроена", а также водитель и пассажир ВАЗа. Водитель "Опеля" отделался испугом.-0-
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