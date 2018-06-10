10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека утонули в Мостовском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Несчастный случай произошел вблизи деревни Новоселки, в месте впадения Щары в Неман. Информация об утонувших поступила спасателям 9 июня около 18.30. Сейчас идут поисковые работы, в которых задействованы силы и средства МЧС, ОСВОД и РОВД.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3552 BYN
|2.35 BYN
|2.353 BYN
|USD
|2.0016 BYN
|1.997 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.1927 BYN
|3.18 BYN
|3.2 BYN