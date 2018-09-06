Трое белорусов нарушили границу с Украиной и провезли рога животных и лом из зоны отчуждения

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое белорусов приговорены к лишению свободы на полтора года за провоз рогов диких животных и лома черного металла в Беларусь из зоны отчуждения, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

В ноябре прошлого года в районе отселенной деревни Чемков Хойникского района на автомобиле УАЗ трое белорусов 1981, 1965 и 1967 годов рождения умышленно незаконно пересекли белорусско-украинскую границу. Цель незаконной поездки в Украину - провоз рогов диких животных и лома черного металла на территорию Беларуси вне пунктов пропуска. Белорусы добывали их в украинской части зоны отчуждения, а потом незаконно перевозили на белорусскую территорию для продажи. Троицу задержали гомельские пограничники.

За умышленное незаконное пересечение государственной границы с использованием механического транспортного средства судом Хойникского района граждане привлечены к уголовной ответственности по ч.1 ст.371 УК и приговорены к лишению свободы сроком на полтора года. Приговор вступил в законную силу.

Стоит отметить, что в 2015 году в отношении двух фигурантов этой истории уже открывалось уголовное производство за аналогичное преступление, которое было прекращено судом Брагинского района на основании закона "Об амнистии". Однако на путь исправления вышеуказанные граждане не встали и снова сознательно пошли на нарушение закона.-0-