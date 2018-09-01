Трое детей пострадали из-за пьяного водителя в Дзержинском районе

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое маленьких детей пострадали в аварии на автодороге Брест-Минск-граница Российской Федерации в Дзержинском районе из-за пьяного водителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

ДТП произошло 31 августа около 23.15. На Volkswagen Jetta 38-летний минчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с автомобилем Renault Megane, которым управлял 30-летний житель Узды.

Травмы, в том числе и тяжелые, получили дети 3, 5 и 8 лет. Они госпитализированы в Дзержинскую больницу. Старшая девочка находилась на переднем сидении, младшие мальчик и девочка - в детских удерживающих устройствах сзади.

Виновник аварии за нарушения ПДД привлекался к ответственности 19 раз, из них трижды за вождение в нетрезвом состоянии (ст.18.16 КоАП). Водитель задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК. Машина, принадлежавшая родственнице нарушителя, будет конфискована, водитель заплатит крупный штраф.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома