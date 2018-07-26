25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отец погибших в ДТП в Каменецком районе детей скончался в больнице, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

"Водитель "Рено" в тяжелом состоянии был доставлен в учреждение здравоохранения, где спустя некоторое время скончался", - сообщил Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 26 июля примерно в 8.15 на автодороге Р83 столкнулись автомобиль МАЗ и микроавтобус "Рено". В результате ДТП пассажиры "Рено" - супруга водителя и их сын 2015 года рождения - погибли на месте происшествия. Еще один мальчик 2013 года рождения скончался во время оказания неотложной медицинской помощи. Водитель автомобиля МАЗ не пострадал.

Женщина и двое детей погибли при ДТП в Каменецком районе Авария произошла сегодня около 8.15 на автодороге Р83. "По предварительной информации, водитель грузового МАЗа при выезде со второстепенной дороги на трассу Р83 не предоставил преимущество автомобилю "Рено Мастер" под управлением жителя Бреста.

Сейчас следственно-оперативная группа, работу которой координирует руководство УСК по Брестской области, фиксирует вещно-следовую обстановку на месте ДТП. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-

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