25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отец погибших в ДТП в Каменецком районе детей скончался в больнице, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
"Водитель "Рено" в тяжелом состоянии был доставлен в учреждение здравоохранения, где спустя некоторое время скончался", - сообщил Дмитрий Иванюк.
По данным следствия, 26 июля примерно в 8.15 на автодороге Р83 столкнулись автомобиль МАЗ и микроавтобус "Рено". В результате ДТП пассажиры "Рено" - супруга водителя и их сын 2015 года рождения - погибли на месте происшествия. Еще один мальчик 2013 года рождения скончался во время оказания неотложной медицинской помощи. Водитель автомобиля МАЗ не пострадал.
Сейчас следственно-оперативная группа, работу которой координирует руководство УСК по Брестской области, фиксирует вещно-следовую обстановку на месте ДТП. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-
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