18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое детей выпали из окна второго этажа в Узденском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Узденский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства происшествия с участием трех малолетних детей. В правоохранительные органы 17 июля поступила информация о том, что в медучреждение доставлены двое мальчиков 6 и 5 лет, а также двухлетняя девочка. Для установления обстоятельств следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия в одну из деревень Узденского района.

По данным следствия, днем соседские мальчики находились в гостях у девочки и играли в детской комнате на втором этаже частного дома. "Находясь в комнате с приоткрытым окном без взрослых, дети подставили стул и забрались на подоконник. Они самостоятельно распахнули створку окна и облокотились на москитную сетку, которая сорвалась с креплений. В результате дети упали с высоты более 5,5 м и получили травмы головы, переломы бедра, плеча, различные ушибы", - рассказала Татьяна Белоног.

Следователи выясняют причины происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится работа с родителями, очевидцами. Семьи, в которых проживают дети, характеризуются положительно, в социально опасном положении не находятся.

Следователи в очередной раз обращаются к родителям с просьбой быть более внимательными и осторожными. "Не оставляйте детей без присмотра, особенно в комнате с открытым окном. Все предметы мебели должны быть отодвинуты от окон, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку самостоятельно его открыть. Помните, что москитная сетка не является защитой от несчастных случаев, связанных с падением", - отметила Татьяна Белоног.-0-

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