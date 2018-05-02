2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое мужчин в Мозыре связали и ограбили 70-летнюю пенсионерку, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

О нападении сообщил ночью 29 апреля житель райцентра. Он рассказал, что трое неизвестных, один из которых был в маске, проникли в его дом. Нападавшие избили мужчину деревянным черенком от лопаты, после чего связали его, а также проживающую совместно мать. "Предварительно установлено, что разбойники под угрозой ножа, битых горлышек от стеклянных бутылок и зажигалки требовали отдать деньги и ценности. При этом пенсионерке были причинены травмы, в том числе с применением открытого огня. Обыскав дом и забрав с собой серьги и сотовый телефон женщины, преступники скрылись. Спустя некоторое время сын пенсионерки смог освободиться и сразу позвонил в милицию", - рассказали в УВД.

Правоохранители выбыли на место происшествия и начали активную работу по выяснению полной картины произошедшего. К розыску неизвестных подключились оперативники управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома. Совместными усилиями сотрудников милиции и представителей Следственного комитета удалось установить подозреваемых. По горячим следам были задержаны трое мужчин - неработающие жители Мозыря, Минска и Добрушского района. Двое из них уже имеют судимости.

Следствием по факту совершения разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК. Подозреваемые задержаны. Пенсионерка находится в больнице.-0-