24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Трое жителей Гродно перечислили интернет-мошенникам свыше $77 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчины решили заработать на разнице курсов валют. Для этого зарегистрировались на специальном сайте, завели там личные кабинеты и перечислили деньги.

"Сайт имел хорошие отзывы в сети. Но впоследствии оказалось, что платформа создана мошенниками, они и распространили о себе отзывы. Первые подозрения у гродненцев возникли, когда, накопив хорошую сумму на разнице курсов валют, они смогли вывести лишь $100", - рассказали в пресс-службе УВД. Операторы сайта убеждали гродненцев, что деньги можно будет забрать. Дальше связь с операторами оборвалась.

Тогда мужчины отправились в головной офис фирмы-создателя сайта, которая размещалась в Иркутске. Офиса там не оказалось, по указанному адресу находился обычный жилой дом. Вернуть более чем $77 тыс. пока не удалось.-0-