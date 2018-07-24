Трое жителей Узденского района украли 3,5 т удобрений

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое жителей Узденского района украли 3,5 т минеральных удобрений, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след группы воров, которые, по предварительной информации, несколько раз обокрали склад с удобрениями. Фигурантом удалось вывезти и продать около 3,5 т подкормки, сумма ущерба составила около Br2 тыс. По предварительным данным, злоумышленники пользовались микроавтобусом.

Кражи совершались поздней ночью. "Склад расположен в поле и не охраняется, ангар лишь огорожен забором. Один из злоумышленников находился в машине, контролировал окружающую обстановку, двое других пробирались в здание и нагружали уже заранее подготовленные мешки минеральными удобрениями. Спрятав их в кузов, мужчины отправлялись к дому одного из участников группы, где складывали добычу в гараже. Утром они отправлялись в деревни, где предлагали жителям приобрести удобрения по низкой цене, за мешок просили Br10", - рассказали подробности в УВД. В итоге мужчины продали около 60 мешков подкормки.

Выяснилось, что двое подозреваемых - мужчины 22 и 45 лет - были ранее судимы, а 29-летний не привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража).-0-

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