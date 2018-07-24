В Гродненском районе двое сельчан лишили соседку урожая абрикосов

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе двое сельчан сорвали в чужом саду 20 кг абрикосов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Жительница одной из деревень Гродненского района радовалась хорошему урожаю абрикосов. Она ждала, пока фрукты созреют, снять их собиралась со дня на день. Женщину опередили неизвестные ночные визитеры.

"Заметив, что фрукты исчезли, хозяйка обратилась в милицию. Местный участковый инспектор предположил, что к краже могут быть причастны конкретные односельчане, и нанес визит. В доме одного из них были обнаружены абрикосы. Часть фруктов подозреваемые - двое неработающих местных жителей - успели съесть", - рассказали в милиции.

Уголовное дело возбуждено по статье "кража, совершенная группой лиц".-0-

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