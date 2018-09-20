Оскверняли могилы - троим подросткам из Климовичей грозят тюремные сроки

20 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Уголовные дела за хулиганство и осквернение могилы возбудили в Климовичах в отношении трех подростков - парня и двух девушек, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Осквернение могилы произошло в июле, а непристойные надписи и изображения появились на арке у церкви и здании воскресной школы в конце августа. Полтора месяца правоохранители вели поиск подозреваемых. В начале сентября их личности были установлены, они задержаны и сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

По информации милиции, подозреваемый парень стал считать себя апатеистом, то есть безразлично относился к существованию или несуществованию бога. Вместе со знакомыми девушками они нанесли на арке около церкви и на стене воскресной школы непристойные рисунки и надписи.

Выяснилось, что до этого случая две подруги на кладбище осквернили могилу. Выбрав старую могильную плиту и воспользовавшись металлической табличкой с датами жизни и смерти одного из покойников, девушки стали выкапывать яму. Но задуманное до конца не довели.

В отношении молодых людей возбуждены три уголовных дела: два - по ст. 339 УК "Хулиганство", одно - по ст. 347 "Надругательство над трупом или могилой". Подросткам грозят тюремные сроки до трех лет каждому.-0-