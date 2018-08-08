8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Мостами уснул водитель минивэна, в аварии погибла его дочь. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 7 августа неподалеку от деревни Моньковичи Мостовского района. Минивэн "Опель" съехал в кювет и несколько раз перевернулся. В машине ехали гродненцы, которые возвращались с отдыха в Украине. Водитель более суток находился за рулем, утомился и уснул.

"В результате аварии погибла 19-летняя дочь водителя. Она ехала на заднем сиденье справа и не была пристегнута ремнем безопасности. Девушка вылетела из салона во время аварии. Госпитализировали после ДТП и ее восьмилетнего брата. Он ехал рядом и не был ничем зафиксирован. В больницу также доставили водителя", - отметили в ГАИ региона.

Супруга водителя и друг, который ехал на переднем сиденье, серьезных ранений не получили.

Возбуждено уголовное дело.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома