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У истока Мухавца в Пружанах отмечена гибель рыбы

Происшествия 31.07.2018 | 18:15

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. У истока реки Мухавец в Пружанах отмечены факты гибели рыбы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаил Маслобоев.

Гибель рыбы, в частности, зафиксирована в месте слияния каналов Муха и Вец в городской черте. "В связи с обнаружением погибшей рыбы на место выехали представители районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Для выявления возможных причин происшествия специалисты лаборатории аналитического контроля Минприроды отобрали пробы воды в каналах и реке, образцы изъятых особей мертвой рыбы отправлены на исследование. Ведется административный процесс", - рассказал Михаил Маслобоев.

По предварительным данным, во всех водоемах был пониженный уровень кислорода. Все другие показатели будут известны через несколько дней.

Ситуацию могли спровоцировать сильные дожди и попадание в водоемы органики с полей. В связи с этим в воде начались процессы гниения, которые в свою очередь способствуют повышенному потреблению кислорода. Среди версий происшествия также рассматривается результат производственной деятельности сельхозорганизаций.-0-

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Теги
Брестская область, Пружаны, рыба
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