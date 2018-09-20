20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У жителя Лиды из гаража украли более $5 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Вместо банковского учреждения 49-летний житель районного центра выбрал для хранения денег обычную пластиковую банку.
"Емкость, в которой лежало более $5 тыс., стояла на одной из полок в его гараже", - рассказали в милиции. Злоумышленник подобрал ключ от замка и вынес банку с деньгами.
Сейчас его личность устанавливается. Возбуждено уголовное дело.-0-
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