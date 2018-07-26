26 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. У жителя Полоцкого района изъяли почти 3 кг маковой соломы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Сотрудники милиции 25 июля около 11.00 во время проведения специальной программы "Мак-2018" задержали неработающего жителя деревни Фариново 1986 года рождения. У него изъяли полимерный мешок с растительным наркотическим средством. Специалисты Полоцкого экспертно-криминалистического сектора Новополоцкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз при проведении химического исследования установили, что данное вещество является опасным наркотическим средством - маковой соломой.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.

В Витебской области с начала действия спецпрограммы "Мак-2018" (проводится с 1 июня по 15 сентября) изъято и уничтожено более 800 кг растений, содержащих наркотические средства, возбуждено три уголовных дела и составлено свыше 350 административных протоколов по ст.16.1 КоАП. Правонарушение влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин (1 БВ - Br24,5).-0-

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