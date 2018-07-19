Супруги занимались торговлей психотропами в Минске и Борисове

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруги вместе со знакомым занимались торговлей психотропами в Минске и Борисове, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Задержали распространителей утром 17 июля в Борисове при силовой поддержке бойцов ОМОН. Троица находилась во взятой напрокат автомашине "Рено", занималась раскладкой мелких партий наркотиков. В этот день торговцы оборудовали тайники в лесопарковых зонах Минского района и Борисова, закладки предназначались как для более мелких торговцев, так и непосредственно потребителям.

При обысках из тайников изъято более 20 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, более 70 г амфетамина, 40 г гашиша и более 200 г готовой к потреблению марихуаны. "По имеющимся сведениям, 30-летний мужчина, его 24-летняя супруга и их 31-летний знакомый занимались распространением психотропов на протяжении более трех месяцев. Тайники находились на территории Борисова, Минска и Минского района", - рассказал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Олег Сильвестрович. Все трое сами входят в категорию наркозависимых.

Закладки наркодилеры оставляли, как правило, в неприметных местах лесопарковых зон. Наркотики и психотропы получали более крупным партиями, расфасовывали их на более мелкие. Общение и расчеты осуществлялось бесконтактным способом. Оплата происходила после распространения каждой партии. Примерный ежемесячный доход составлял около Br1,5 тыс. на каждого. Также супруги и их знакомый имели возможность получения доз для собственного потребления.

По имеющейся информации, курировали распространителей из-за границы с соблюдением мер конспирации. Сейчас в данном направлении проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.-0-

Фото УВД Миноблисполкома