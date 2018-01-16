Участок жилого района Минска остался без тепла из-за повреждения на теплосетях

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повреждение трубопровода на распределительных теплосетях временно оставило без отопления и горячего водоснабжения участок жилого района в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" Александр Бузо.
Отключение произошло сегодня днем. Поврежденный участок находится по 2-му переулку Велосипедному (в районе пр-та Рокоссовского). "Без тепла остались как минимум один жилой дом, также несколько общежитий. Более точной информации пока нет. Также трудно сейчас говорить по объему ремонтных работ - сначала нужно вскрыть участок повреждения и оценить масштаб", - пояснил Александр Бузо.
На месте уже два часа работает аварийная бригада, которая занимается локализацией и устранением повреждения. "Работы будут прекращены только тогда, когда теплоснабжение будет восстановлено", - заключил директор филиала.-0-
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