Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Минске

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Партизанском проспекте, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Столичные следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием грузового транспортного средства и легкового автомобиля, в результате которого погиб 33-летний мужчина. Авария произошла сегодня около 8.20 в микрорайоне "Шабаны". Столкнулись МАЗ и Nissan. "Легковушка выезжала на Партизанский проспект, а грузовик двигался в сторону ул.Селицкого. В результате ДТП водитель Nissan от полученных трам скончался на месте, 21-летний водитель грузового автомобиля не пострадал", - рассказала Марина Дранькова.

Управлением СК по г.Минску по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и сотрудники ГАИ. Проводится осмотр, опрашиваются очевидцы, назначены необходимые экспертные исследования.-0-