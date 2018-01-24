Уголовное дело возбуждено против жителя Иваново, переехавшего лежащего на дороге мужчину

24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В отношении жителя Иваново, переехавшего лежащего на дороге пешехода и скрывшегося с места ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел в райцентре 22 января около часа ночи по ул. Карбышева. Вблизи входа в парк Победы был совершен наезд на лежащего на проезжей части 28-летнего местного жителя, который от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель с места происшествия скрылся.

В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист обнаружил и изъял след шины автомобиля. Была установлена ширина колеи транспортного средства. Эта информация сузила круг поиска и способствовала установлению транспортного средства, а также его владельца. Им оказался житель Иваново 1989 года рождения, который в момент ДТП управлял Chrysler Voyager.

Установлено, что молодой человек не имел водительского удостоверения, так как был его лишен за езду в состоянии алкогольного опьянения в 2016 году.

"Подозреваемый задержан, с его участием проводятся необходимые следственные действия. Назначены судебно-медицинская, транспортно-трасологическая, медико-криминалистическая, автотехнические экспертизы, которые помогут в установлении обстоятельств ДТП. Ивановским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК", - дополнил официальный представитель УСК.-0-