6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении ударившей каблуком милиционера женщины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Инцидент в одном из гродненских заведений общепита закончился уголовным делом по статье "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия". Подозреваются в совершении преступления мужчина и женщина, они задержаны.

В Гродно женщина ударила милиционера каблуком в голову Инцидент произошел в одном из заведений общепита в центре Гродно 5 августа. Пьяная компания вела себя неспокойно. На вызов прибыл наряд милиции, случилась потасовка.

Как сообщалось, инцидент произошел в одном из заведений общепита в центре Гродно 5 августа. Пьяная компания вела себя неспокойно. На вызов прибыл наряд милиции. Случилась потасовка. Одна из участниц конфликта ударила сотрудника милиции каблуком в голову.

В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома отметили, что жизни милиционера ничего не угрожает.

Расследование продолжается. Назначены необходимые экспертизы.-0-