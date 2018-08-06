6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении ударившей каблуком милиционера женщины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Инцидент в одном из гродненских заведений общепита закончился уголовным делом по статье "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия". Подозреваются в совершении преступления мужчина и женщина, они задержаны.
Как сообщалось, инцидент произошел в одном из заведений общепита в центре Гродно 5 августа. Пьяная компания вела себя неспокойно. На вызов прибыл наряд милиции. Случилась потасовка. Одна из участниц конфликта ударила сотрудника милиции каблуком в голову.
В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома отметили, что жизни милиционера ничего не угрожает.
Расследование продолжается. Назначены необходимые экспертизы.-0-
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