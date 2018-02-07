Уголовное дело за нарушения правил охраны труда возбуждено в отношении сотрудника "Могилевавтодора"

7 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Уголовное дело за нарушения правил охраны труда возбуждено в отношении главного механика ДЭУ №74 (г. Белыничи) РУП "Могилевавтодор". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

В ДЭУ №74 произошел групповой несчастный случай. При установке снегоуборочной лопаты на автомобиль МАЗ-МАН он пришел в движение, прижав рабочих 1973 и 1981 годов рождения к стене гаража, в результате чего им были причинены тяжкие телесные повреждения.

При проведении проверки следователями Белыничского районного отдела Следственного комитета установлено, что главный механик данного предприятия не обеспечил выполнение работ с соблюдением всех мер безопасности труда. Он допустил к выполнению работ сотрудников, не изучивших руководство и особенности эксплуатации. Учитывая, что в действиях должностного лица усматривается состав преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения двум лицам), в отношении его возбуждено уголовное дело.

"Следователями произведен осмотр и выемка документов, содержащих важную информацию о производственном процессе, о проведении инструктажей рабочих по технике безопасности, а также регламентирующих деятельность предприятия. По уголовному делу назначены судебно-медицинские, судебно-технические экспертизы, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз", - сказала Оксана Соленюк.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-