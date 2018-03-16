Уголовное дело за неоплаченную поставку куриного мяса возбудили в Несвижском районе

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело за неоплаченную поставку более 13 т куриного мяса возбудили в Несвижском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

По материалам сотрудников группы по борьбе с экономическими преступлениями Несвижского РОВД в отношении 37-летнего жителя Бобруйска возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Мужчина подозревается в хищении куриного мяса путем злоупотребления доверием.

В апреле 2010 года на одно крупное сельхозпредприятие Несвижского района приехал молодой бизнесмен. "Он представился главой фирмы, которая занимается продвижением белорусской сельхозпродукции на российском рынке. Мужчина рассказал об успехах своей организации, отдельные достижения подкрепил косвенными документами, а также объяснил, что сейчас планирует расширять бизнес и для этого подбирает соответствующих производителей. Оплату он гарантировал в самые короткие сроки. Картина была нарисована весьма привлекательная. К тому же у сельхозпредприятия в то время имелись проблемы со сбытом. В итоге было решено организовать первую поставку, о чем стороны и заключили договор", - рассказал старший оперуполномоченный группы БЭП Несвижского РОВД Игорь Янович.

Через некоторое время на предприятие пришла заявка об отгрузке мяса цыплят-бройлеров. С учетом заключенного договора, у специалистов сбыта сомнений не возникло. Еще через несколько дней приехал рефрижератор и продукция на сумму более Br85 млн (неденоминированных) была отгружена. "Однако через несколько недель обещанные и зафиксированные договором деньги не поступили. Сначала были различные оправдания и отговорки, а затем бизнесмен и вовсе перестал выходить на связь. На соответствующие запросы стали приходить ответы о том, что фирма прекратила свое существование, - отметили в УВД. - Долгое время представители сельхозпредприятия пытались получить расчет всеми возможными правовыми способами. Все инстанции, в том числе и судебные, безоговорочно становились на сторону производителя, однако добиться конкретного расчета так и не получалось".

Правоохранители проанализировали весь объем накопленной информации, дополнительно изучили и перепроверили ситуацию. "Это позволило прийти к выводу, что в действиях мужчины усматривается мошенническая схема. Кроме того, были собраны сведения, что от данного дельца пострадало не только несвижское предприятие. Оказалось, что по аналогичной схеме очень похожий "предприниматель" получал мясную продукцию и от других производителей. По данному поводу продолжаются оперативно-проверочные мероприятия, - проинформировали в милиции. - С аргументами сотрудников БЭП согласились в Несвижском райотделе Следственного комитета. В результате 15 марта в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК. Проводится расследование".

Мужчина на данный момент не задержан. По имеющейся информации, он скрывается в России. В ближайшей перспективе - установление его фактического местонахождения, к работе над этим сейчас подключаются российские правоохранители.-0-