Дело о хищениях в "Домановичи-Агро" направлено в суд

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело о злоупотреблениях служебными полномочиями и хищениях товарно-материальных ценностей и денежных средств, принадлежащих сельхозпредприятию "Домановичи-Агро". Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Преступная группа состояла из трех человек: бывшего директора СУП "Домановичи-Агро", руководителя ООО "СПРК-Агро" и КФХ "Матеевичское", а также еще одного гражданина. Экс-руководитель "Домановичи-Агро" заключал и подписывал договоры, доверенности, товарно-транспортные накладные и другие документы, давал указания подчиненным работникам на отгрузку продукции в адрес указанных хозяйств. Их руководитель, выполняя отведенную роль, использовал реквизиты зарегистрированных им предприятий. Хозяйства фактически не имели офисных, производственных и складских площадей, а служили для сокрытия фактов хищения: документально принимали на себя долговые обязательства по произведенным отгрузкам продукции. Третий обвиняемый подыскивал коммерческие организации и граждан, которым за наличный расчет сбывал полученные от "Домановичи-Агро" мясные консервы, мясо, сыр, крупный рогатый скот, договаривался о месте и времени продажи, контролировал точность при расчетах.

С 2013 года по 2016-й общий ущерб от деятельности организованной преступной группы составил Br1 млн 726 тыс. 216, который частично возмещен. На имущество обвиняемых наложен арест.

Действия экс-директора СУП "Домановичи-Агро" квалифицированы как хищение, злоупотребление служебными полномочиями. Руководителю хозяйств инкриминированы хищения, мошенничество, подстрекательство к злоупотреблению служебными полномочиями. Третьему фигуранту предъявлено обвинение в хищении, мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями.

Примененную ранее в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменений.-0-