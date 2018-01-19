Уголовное дело заведено на жителя Столинского района, совершившего ДТП на самодельном тракторе

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие на самодельном тракторе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Авария произошла в октябре 2017 года. Самодельным трактором без регистрационного знака в сцепке с прицепом управлял мужчина 1990 года рождения. В какой-то момент транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В результате ДТП серьезно пострадала 48-летняя пассажирка.

Управлением Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области проведены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Установлено, что женщина получила опасные для жизни повреждения, которые относятся к категории тяжких телесных. Кроме того, исследование самодельного транспортного средства выявило неисправности тормозной системы из-за износа тормозных цилиндров колес.

По итогам проведения экспертиз было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. В настоящее время специалисты проводят необходимые следственные действия, в том числе с участием подозреваемого.-0-