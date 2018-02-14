14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Борисова приговорен к 11 годам лишения свободы за попытку жестокого убийства знакомого, сообщил БЕЛТА прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Минской области Игорь Тимофейчик.

Уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью в Борисове рассматривал Минский областной суд. Установлено, что 25 апреля 2017 года между 18-летним уроженцем Борисова и его знакомым на почве личных неприязненных отношений возникла ссора. Тогда первый умышленно со значительной силой нанес потерпевшему 21 удар ножом. Потерпевший оказал активное сопротивление и был своевременно доставлен в медучреждение, где ему оказали квалифицированную медпомощь.

Обвиняемый свою вину в совершении инкриминированного ему преступления признал частично. Он не оспаривал обстоятельств противоправных действий, но указывал на отсутствие умысла на убийство. Вместе с тем виновность была подтверждена совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств. Приговором Миноблсуда молодой человек признан виновным.

"С учетом общественной опасности совершенного преступления, тяжести наступивших последствий и данных о личности виновного гражданину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - отметил Игорь Тимофейчик. Кроме того, приговором суда в пользу потерпевшего взыскана денежная компенсация морального вреда, причиненного преступлением. Приговор суда не вступил в законную силу: защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу.-0-