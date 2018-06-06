Устанавливаются очевидцы наезда на велосипедиста-подростка в Боровлянах

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устанавливаются очевидцы ДТП в деревне Боровляны Минского района с участием водителя "Мерседес-Бенц" и велосипедиста-подростка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.
ДТП произошло 1 июня около 9:40 вблизи магазина "Родный кут" на ул. Фрунзенская. Неустановленный водитель, управляя автомобилем "Мерседес-Бенц" черного цвета, совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, после чего оставил место ДТП. Подросток получил телесные повреждения. Регистрационный знак авто не установлен.
Госавтоинспекция Минской области просит всех, кому что-либо известно о данном происшествии, сообщить по телефонам: 229-06-17, 204-42-44, 80296501836 либо 102.-0-
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