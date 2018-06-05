Лидер группы "Градусы" разбился на такси по пути в аэропорт

Роман Пашков, выступающий в составе популярной российской группы "Градусы", попал в ДТП на такси, сообщают СМИ. Мужчина получил незначительные повреждения.
В тот день он должен был улетать на концерт в Турцию, но поездку пришлось отменить из-за аварии. О произошедшем Роман поделился с поклонниками в социальной сети Instagram. Там он опубликовал видео, на котором рассказал о произошедшем и несколько фотографий себя в бинтах и покареженного автомобиля.
Также Роман извинился перед поклонниками за отмену запланированных в Турции концертов.
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