Лидер группы "Градусы" разбился на такси по пути в аэропорт

Роман Пашков, выступающий в составе популярной российской группы "Градусы", попал в ДТП на такси, сообщают СМИ. Мужчина получил незначительные повреждения.

В тот день он должен был улетать на концерт в Турцию, но поездку пришлось отменить из-за аварии. О произошедшем Роман поделился с поклонниками в социальной сети Instagram. Там он опубликовал видео, на котором рассказал о произошедшем и несколько фотографий себя в бинтах и покареженного автомобиля.

Также Роман извинился перед поклонниками за отмену запланированных в Турции концертов.