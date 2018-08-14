В Барановичах двое парней избили в автобусе пенсионера

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах двое молодых людей избили в автобусе пенсионера, сообщила БЕЛТА официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская.

Инцидент произошел 11 августа около 19.30. В автобусе двое выпивших парней вели себя вызывающе - громко разговаривали, шумели. 61-летний мужчина сделал им замечание. Его поддержал 30-летний попутчик. Незнакомцы отреагировали на это агрессивно, завязалась драка. Водитель остановил автобус и заблокировал выход. Кто-то из пассажиров вызвал милицию. Прибывший на место происшествия наряд ППСМ и военнослужащие в/ч 7404 задержали хулиганов. Ими оказались 19-летний местный житель и его ровесник из деревни Стайки Барановичского района, оба - неработающие и ранее судимые.

Пострадавших доставили в больницу, где им была оказана первая медицинская помощь. Пенсионеру сломали нос и раздробили челюсть.

Барановичский межрайонный отдел СК возбудил в отношении задержанных уголовное дело по ч.2 ст.339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Молодым людям грозит до шести лет лишения свободы.-0-