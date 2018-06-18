В Барановичах крановщик упал с 12-метровой высоты

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах рабочий предприятия упал с 12-метровой высоты, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел около полудня 17 июня на территории Барановичского цеха РУП "Брествтормет". 50-летний машинист мостового крана проверял его техническое состояние. По собственной неосторожности он потерял равновесие и упал вниз с высоты 12 м.

При падении мужчина получил серьезные травмы. Он госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.-0-