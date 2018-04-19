Работница предприятия в Могилеве погибла под колесами погрузчика

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работница ИООО "Кроноспан ОСБ" в Могилеве погибла на рабочем месте, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст.144 УК). Подозреваемым в совершении преступления признан 32-летний водитель погрузчика ИООО "Кроноспан ОСБ".

"Днем 16 апреля на складе древесины предприятия при погрузочно-разгрузочных работах водитель за рулем погрузчика двигался передним ходом по проезду. Он не заметил и по неосторожности совершил наезд на 37-летнюю женщину - начальника склада. В результате она скончалась на месте", - рассказала Оксана Соленюк.

По уголовному делу проводятся следственные действия: допрашиваются свидетели и очевидцы, изучается документация по охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Собираются материалы, характеризующие личность подозреваемого. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования уголовного дела.-0-