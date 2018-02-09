В Барановичах мужчина выбросился с балкона четвертого этажа

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах местный житель выбросился с балкона квартиры на четвертом этаже, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Несчастный случай произошел поздно вечером 8 февраля. Около 23.00 сотрудники патрульно-постовой службы Барановичского ГОВД обнаружили во дворе дома труп мужчины. Погибшим оказался неработающий мужчина 1974 года рождения. Смертельные травмы он получил при падении с балкона квартиры на четвертом этаже.
По данному факту правоохранители проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Известно, что погибший проживал вместе с сожительницей. Накануне во время ссоры с ней он угрожал покончить с собой.-0-
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