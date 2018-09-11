В Барановичах пьяный бесправник удирал от ГАИ и врезался в дерево

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах пьяный водитель, уходя от преследования ГАИ, врезался в дерево, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Брестской области.

В поле зрения инспекторов ДПС 9 сентября попал водитель автомобиля "Рено Сценик". Во время движения по ул. Фроленкова инспекторы подали сигнал об остановке, однако автовладелец его проигнорировал и попытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследовать нарушителя. Погоня была недолгой: в какой-то момент водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Во время проверки выяснилось, что 33-летний водитель сел за руль пьяным. Незадолго до этого он выпивал в одном из кафе. Составлен протокол. Также он будет привлечен к ответственности за управление автомобилем без прав, создание аварийной обстановки, ДТП и отсутствие ремня безопасности.-0-