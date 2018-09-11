11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автобус снес две легковушки из-за отказа тормозов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Любовь Трепашко.
ДТП произошло около 9 утра на пр. Жукова. Автобус двигался в направлении ул. Харьковской в крайней левой полосе. Водитель 1975 года рождения, по всей видимости, хотел развернуться. "С его слов, у автобуса отказали тормоза. Кстати, техосмотра у него нет", - отметила Любовь Трепашко.
При совершении маневра автобус стал откатываться назад и наехал на два автомобиля - "Опель" и "Тойоту".
Пострадавших в аварии нет. Затруднения в движении были, но госавтоинспекторы максимально быстро оформили ДТП, чтобы избежать больших заторов. -0-
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