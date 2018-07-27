В Барановичах пьяный безбилетник набросился с кулаками на контролера

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах пьяный пассажир набросился на контролера с кулаками, сообщила БЕЛТА официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская.
Инцидент произошел 26 июля около 15.10. Местный житель 1977 года рождения ехал в общественном транспорте без билета. На одной из остановок для проверки проездных документов в салон зашли женщины-контролеры. Заметив их, заяц решил выйти из автобуса, но сотрудницы гортранса не позволили ему это сделать. Одна из них начала оформлять протокол на нарушителя. Разозлившись, он ударил женщину в лицо.
Коллега пострадавшей вызвала милицию. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали дебошира. Выяснилось, что мужчина был пьян.
В отношении безбилетника Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица) УК.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3318 BYN
|2.318 BYN
|2.325 BYN
|USD
|1.9893 BYN
|1.988 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1604 BYN
|3.151 BYN
|3.162 BYN