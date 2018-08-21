В Барановичах рабочий потерял сознание и получил ожоги

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования жителя Барановичей на рабочем месте, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 20 августа примерно в 14.30. Житель Барановичей 1968 года рождения работал у индивидуального предпринимателя по трудовому договору. Мужчина очищал металлическую ограду от краски, используя газовую горелку. В процессе работы он потерял сознание и упал, уронив при этом шланг газовой горелки. Пока рабочий был без сознания, огонь обжег ему ноги.

Обнаружили пострадавшего прохожие, которые выключили горелку и вызвали бригаду скорой помощи. Рабочего госпитализировали, он находится в реанимации.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-