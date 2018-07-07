7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следствие проводит проверку по факту смертельной травмы рабочего на стройке под Минском, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Минским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования рабочего при проведении строительных работ. "Несчастный случай произошел 29 июня на строительной площадке многоквартирного жилого дома в д.Копище Минского района. При установке башенного крана с высоты 36 м упал концевой выключатель на голову монтажнику. От полученных телесных повреждений 32-летний житель Минска скончался на месте, - рассказала Татьяна Белоног. - При осмотре места происшествия следствием с участием экспертов собраны и зафиксированы материалы, объекты, следовая картина. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская по установлению причины смерти".

Изучаются вопросы охраны труда и техники безопасности строительного процесса на объекте. К материалам следствия будут приобщены результаты проверки, проведенной Департаментом государственной инспекции труда, заключения исследований, производство которых проводится специалистами управления ГКСЭ по Минской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.-0-