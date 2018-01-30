В Барановичах водитель умер за рулем автобуса

30 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах водитель умер за рулем рейсового автобуса, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел 27 января. На одной из конечных остановок общественного транспорта поздно вечером в кабине стоящего автобуса был найден труп 59-летнего водителя. Мужчина сидел за рулем, видимых признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. По предварительной информации, работник автопарка Барановичей скончался из-за проблем с сердцем.

Как стало известно, первыми о смерти водителя узнали его коллеги. Они забили тревогу, когда их напарник пропустил несколько своих рейсов.-0-