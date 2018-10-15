В Барановичском районе автомобиль насмерть сбил двух мужчин на трассе М1

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе автомобиль сбил двух мужчин на трассе М1, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 13 октября в 19.35 на автодороге Брест-Минск-граница РФ. По предварительной информации, 29-летний минчанин двигался на БМВ в сторону столицы. На 246-м км автодороги водитель наехал на пересекавших проезжую часть в неустановленном месте и необозначенных световозвращающими элементами двух пешеходов. Один из них - 60-летний житель д.Родковичи Барановичского района находился в инвалидной коляске. Его сопровождал 48-летний житель агрогородка Снов Минской области.

В результате аварии оба пешехода погибли на месте ДТП.-0-