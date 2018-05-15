15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года произошло 184 лесных пожара на площади 579 га, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
"В лесах Беларуси в этом году уже произошло 184 пожара на площади 579 га. Только за прошедшую неделю зафиксирован 41 случай возгорания в лесном фонде. С наступлением пожароопасного сезона государственная лесная охрана перешла на усиленный режим работы. Около 1,2 тыс. специалистов лесохозяйственных учреждений осуществляют постоянный мониторинг ситуации. На патрулировании и ликвидации очагов возгорания задействованы 360 единиц техники. В отдельных случаях привлекается помощь специалистов МЧС", - сказали в пресс-службе.
С целью стабилизации обстановки в лесном фонде в ряде регионов Беларуси введены запреты на посещение лесов. Такие запреты установлены во всех районах Гомельской области, а также в Оршанском лесхозе. Специалисты лесной охраны продолжают вести мониторинг и при необходимости будут ходатайствовать об ограничении посещения лесов и в других регионах страны.
В прошлом году в Беларуси была проведена работа по дополнительному противопожарному обустройству лесного фонда. По данным на 1 января 2018 года, в системе Минлесхоза функционирует 252 пожарно-химические станции и 663 пункта противопожарного инвентаря. Сегодня система наземного обнаружения лесных пожаров включает 455 пожарно-наблюдательных вышек и 121 мачту, из которых 456 оборудованы системами видеонаблюдения. Принятые меры позволяют оперативно реагировать на возникновение очагов возгорания в лесном фонде.-0-
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