В Беларуси участились случаи взлома учетных записей в социальных сетях - ГУВД

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси возросло число преступлений, связанных со взломом учетных записей в социальных сетях, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Злоумышленники во всех случаях пользуются простой схемой. Они взламывают учетную запись пользователя социальной сети и от его имени рассылают сообщения друзьям с просьбой одолжить денег, переведя их на банковскую платежную карту либо на номер телефона. "Также отмечаются случаи, когда злоумышленник, действуя по той же схеме, выманивает у жертвы реквизиты ее банковской платежной карты - номер карты, срок действия, CVV, - рассказал заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Александр Грицук. - Злоумышленник говорит, что якобы истек срок действия его карты, а надо получить срочный перевод, или же под другим благовидным предлогом просит предоставить доступ к интернет-банкингу. Получив нужную информацию, он переводит деньги со счета жертвы в свою пользу".

В ГУВД в качестве примера привели случай, произошедший с минчанкой. Она получила сообщение от своей подруги в социальной сети "ВКонтакте". Та просила перечислить деньги на банковскую карту. Пострадавшая попыталась это сделать, но неудачно. Написала подруге, которая в свою очередь попросила сказать реквизиты карты и заверила, что сама переведет нужную сумму. Что и было сделано. После этого деньги с карты были похищены. Впоследствии минчанка узнала, что аккаунт ее подруги был взломан, а она переписывалась с мошенником.

Александр Грицук обращает внимание пользователей социальных сетей, что не следует торопиться выполнять просьбы своих знакомых, от которых поступают подобные сообщения. Лучше связаться ними по телефону, мессенджеру и уточнить, действительно ли нужна помощь. "Если же кроме социальной сети больше никак нельзя связаться со знакомым, задайте ему вопрос, который для него показался бы странным, и посмотрите на реакцию. Так вы сможете понять, мошенник по ту сторону монитора или на самом деле человек, нуждающийся в помощи", - советуют в ГУВД.

В милиции подчеркивают, что не следует никому передавать сведения о реквизитах банковских карточек, информацию о логинах, паролях, одноразовых кодах доступа, сеансовых ключах к интернет-банкингу и мобильным приложениям. ГУВД призвали также не совершать покупки на сомнительных сайтах и не оставлять свою банковскую карту без присмотра. Мошенникам достаточно считанных секунд для копирования всей необходимой информации для перевода денег. -0-